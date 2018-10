Medewerkers 'oude' AkzoNobel Botlek voeren actie

Medewerkers van de voormalige AkzoNobel-fabriek in de Botlek houden vanaf woensdag voor één week stiptheidsacties. Ze sluiten zich hiermee aan bij de acties die andere vestigingen van het chemieconcern al eerder hielden.

De chloorfabriek staat in de Botlek en is per 1 oktober door Carlyle. Er zijn volgens de vakbonden nog geen goede afspraken over de overname van het personeel. Voor de werknemers van dit verkochte bedrijfsonderdeel Specialty Chemicals wil FNV een werkgelegenheidsgarantie voor vijf jaar.

Deze fabriek is tot nu toe buiten de acties gebleven, omdat het te gevaarlijk is om hier het werk neer te leggen. Bij andere vestigingen gebeurt dat wel: vanaf woensdag wordt bij de fabrieken in Wapenveld en Sassenheim drie dagen achter elkaar gestaakt.

Met de acties willen de medewerkers van de verschillende vestigingen een betere cao en een oplossing voor het pensioentekort afdwingen. Naast een loonsverhoging van 3,5 procent willen zij afspraken over duurzame inzetbaarheid. Ook moet het huidige sociale plan worden verlengd tot 2022.

Volgens de FNV neemt de actiebereidheid in Rotterdam daarnaast toe vanwege toenemende onrust over de verkoop van de fabriek aan de Amerikaanse investeerder Carlyle.