Droom van Formule 1 in Rotterdam leeft voort

Een demonstratie voorafgaand aan de City Racing in Rotterdam (2009). Foto: ANP/Koen van Weel

Een echte Formule 1-race door Rotterdam? Veel Rotterdammers dromen er al decennia van, maar telkens mislukten de plannen. Robert Heilbron probeert met de gemeente het volgende initiatief nieuw leven in te blazen.

De Rotterdammer kent de klappen van de zweep. Jarenlang organiseerde hij met Herman Vaanholt het evenement City Racing, waaraan elk jaar wel een Formule 1-team meedeed. Dat evenement sneuvelde in 2014, maar de contacten zijn er nog.

''Experts achten een race in Rotterdam niet onmogelijk'', legt Heilbron uit. ''Maar eerst moet er een haalbaarheidsonderzoek komen. Daarover neemt het Rotterdams college binnenkort een besluit.''

Vorig jaar bezocht een delegatie van Liberty Media de stad. De organisator van de Formule 1 is enthousiast en weet uiteraard van de populariteit van Max Verstappen. Dat alleen is niet voldoende, vandaar het onderzoek.

Heilbron: ''Je kunt niet zomaar racen door Rotterdam. Er zijn aanpassingen nodig. Denk aan de Coolsingel, die nu autoluw wordt gemaakt. We moeten ruimte creëren en denken aan tribunes, veiligheid, reclameborden.''

Prullenbak

Opvallend is dat zijn voormalige kompaan, Herman Vaanholt, een maand geleden nog meldde dat hij soortgelijke plannen in de prullenbak gooide. Hij wilde vooral op Zuid rond de Kuip een race organiseren. ''Ik heb een paar maanden geleden van wethouder Struijvenberg een brief gekregen dat het vorige college een haalbaarheidsonderzoek niet zag zitten.''

Ook sprak Vaanholt nog met wethouder Adriaan Visser. ''Dat was na zijn benoeming in dit college. Hij zei dat er niet aan werd gedacht.''

De Rotterdamse ondernemers Teun en Willem van Rij vatten dertig jaar geleden al de eerste plannen op voor een stratenrace met de bolides door Rotterdam. Dat idee bleek niet te realiseren. Sindsdien leeft de droom voort.