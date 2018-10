Rozenburgers boos over bouw distributiecentrum op Landtong

Inwoners van Rozenburg zijn boos over het plan van het Havenbedrijf om een distributiecentrum te bouwen op de landtong. Ze vrezen dat het hun recreatiegebied ernstig zal aantasten.

In een bewonersbijeenkomst kregen inwoners te horen dat er bebouwing komt op de landtong. De landtong Rozenburg is in gebruik als recreatiegebied. De goederenopslag staat gepland naast het gebied waar wordt gerecreëerd.

Nooit van gehoord

Marjon McElligott-Wolters van de gebiedscommissie: "Wij werden er door overvallen in een bijeenkomst waarin zou worden gesproken over de ontwikkelingen van de landtong. We hadden nog nooit eerder van deze plannen gehoord."

Ook bewoner Rien Vreugdenhil is boos: "Wij bewoners worden onvoldoende op de hoogte gehouden."

De landtong wordt steeds intensiever gebruikt door inwoners van Rozenburg. Er is een fietspad aangelegd en een uitkijktoren gebouwd. Verder biedt het onderkomen aan buizerds, zwaluwen, lepelaars en grazen er Schotse Hooglanders.

Onderhandelingen ver gevorderd

Het Havenbedrijf bevestigt dat de onderhandelingen over de verhuur van de grond met een bedrijf in een vergevorderd stadium zijn. Volgens woordvoerder Leon Willems is het nog niet honderd procent rond, maar zijn er geen signalen dat de deal wordt afgeblazen. Hij benadrukt dat altijd bekend is geweest dat de grond gebruikt kan worden voor bedrijfsactiviteiten. "Tot nu toe is dat nog niet aan de orde geweest," zegt Willems.

Het Havenbedrijf laat weten dat de toekomstige huurder van de grond het gebouw zó zal moet ontwerpen dat het goed in de omgeving past en zoveel mogelijk uit het zicht blijft van de recreanten. De dieren die nu in het gebied leven, hebben volgens de woordvoerder niets te vrezen. "Wij zullen de zwaluw oeverwal pas verplaatsen nadat er een nieuwe is gebouwd, en dat doen we na het broedseizoen", aldus Willems.

Windturbines

Op 15 en 16 oktober zijn er bewonersbijeenkomsten gepland over de ontwikkelingen op de landtong. Daarin wordt gesproken over de plannen voor het distributiecentrum en over de vervanging van negen windmolens voor grotere exemplaren en de bouw van twee windturbines door Eneco.