Rotterdamse architect Jan Hoogstad (88) overleden

De Rotterdamse architect Jan Hoogstad is overleden. Dat heeft het door hem opgerichte architectenbureau Ector Hoogstad Architecten maandag bekendgemaakt.

Hoogstad werd in 1930 geboren in Rotterdam-Zuid. Hij behoorde tot een van de belangrijkste naoorlogse architecten van Nederland. In zijn werk staat ruimtelijkheid centraal.

Onder meer het hoofdkantoor van Unilever, de gemeentehuizen van Spijkenisse en Albrandswaard zijn ontworpen door Hoogstad. Ook ontwierp hij de Westerlaantoren en de Woontoren Weena in Rotterdam en was hij de man achter het ontwerp van Codarts, de Hogeschool voor Muziek en Dans, in combinatie met de uitbreiding van De Doelen.

In 1985 kreeg Hoogstad de Laurenspenning, een Rotterdamse cultuurprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad. Ook werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.