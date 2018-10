Rotterdamse ex IS-strijdster hoeft niet terug de cel in

De rechter heeft een Rotterdamse vrouw anderhalf jaar cel opgelegd, omdat zij actief is geweest voor IS. Daarvan zijn elf maanden voorwaardelijk, zodat zij niet terug hoeft naar de cel.

De 25-jarige verdachte was in februari 2015 naar Syrië gegaan. Ze hoopte liefde en warmte te vinden, die zij in Nederland niet kreeg. De vrouw legde de eed af van IS en trouwde met een IS-strijder.

De vrouw vluchtte een jaar later met haar man naar Turkije, omdat zij zich had vergist. De rechter zegt te geloven dat zij geen radicale ideeën heeft, maar noemt haar wel naïef. Zij blijft twee jaar onder toezicht van de reclassering.