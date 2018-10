Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Finalist Dimitrov weer naar Ahoy Grigor Dimitrov

Grigor Dimitrov komt volgend jaar opnieuw naar het ABN AMRO World Tennis Tournament. De 27-jarige Bulgaar was in de afgelopen editie in Ahoy finalist en verloor van Roger Federer.Dimitrov is na Marin Cilic al de tweede top-tien speler die door toernooidirecteur Richard Krajicek is vastgelegd.

Dimitrov staat momenteel negende op de wereldranglijst. Als 18-jarige debuteerde hij in 2009 in Ahoy, toen Krajicek hem een wildcard gaf. In de tweede ronde moest hij buigen voor Rafael Nadal. De Bulgaar won tot nu toe acht ATP titels. In 2017 won hij in Brisbane, Sofia en de Masters in Cincinnati. Dimitrov is na Cilic, Nick Kyrgios, Kei Nishikori en Hyeon Chung al de vijfde speler die is vastgelegd voor de komende editie, die van 9 tot en met 17 februari 2019 in Ahoy wordt gehouden.