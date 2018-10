Gestolen schilderij na 50 jaar terug in Museum Rotterdam

Na vijftig jaar is een gestolen schilderij weer terug in Museum Rotterdam. Door een snelle reactie van de kunstpolitie is een vermist portret uit 1607 gevonden.

Het schilderij, een portret van Maurits van Oranje, is gemaakt door Michiel Jansz. van Mierevelt. Hij was in de 17e eeuw een succesvolle schilder, die onder meer mannen als Hugo de Groot, P.C. Hooft en Constantijn Huygens portretteerde. Het schilderij van Maurits van Oranje werd in 1970 gestolen uit het Schielandshuis in Rotterdam.

“Je rekent er niet meer op dat na zoveel jaar een gestolen kunstwerk nog terugkeert. Grote blijdschap overheerst en veel lof voor de inzet van de politie”, zegt Paul van de Laar, directeur Museum Rotterdam.

Veilinghuis

Het portret was spoorloos, totdat het dit voorjaar opdook bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. Het veilinghuis had het schilderij niet als een originele 17e-eeuwse Van Mierevelt herkend.

Museum Rotterdam werd een dag voordat het schilderij onder de hamer zou komen getipt, waarop het veilinghuis het schilderij meteen introk. Het museum schakelde een speciaal politieteam in voor kunst- en antiekcriminaliteit, dat meteen contact opnam met degene die het schilderij bij het veilinghuis had ingebracht.

Vindersloon

Onderzoek van de politie wees uit dat de inbrenger niets te maken had met de diefstal. Hij was bovendien bereid het schilderij tegen vindersloon aan het museum over te dragen. Inmiddels is door onderzoekers bevestigd dat het schilderij een echte Van Mierevelt is.

Het schilderij is op 20 en 21 oktober te zien in Museum Rotterdam.