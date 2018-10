ARCHIEF RIJNMOND 30 sept 2018 - Bewegingsonrust

Afgelopen week ben ik onze hond weer wat beter gaan begrijpen. De hond die mijn vrouw en ik hebben. Mees. En dan vooral de bewegingsonrust die Mees soms te pakken krijgt.

Onze hond is ooit gefokt als konijnenjager, en als ze in bos of duin konijnen op het spoor komt, of dénkt op het spoor te komen, kan ze zichzelf helemaal buiten adem rennen.

Het komt voor dat ze daarna bij thuiskomst geen rust kan vinden.

Dat ze maar blijft draaien op haar kussen, en steeds moet opstaan op zoek naar een betere houding.

Bewegingsonrust.

Vermoedelijk van de adrenaline, of van geagiteerde spieren.

Als het zo heftig is dat we er plaatsvervangend ibbel van worden, roepen we: ‘Mees, af! Liggen nou!’

En uiteindelijk treedt dan de rust in.

Maar het kan lang duren.

Dat is de hond.

Nu ik.

Van de week heb ook ik me een dag enorm ingespannen.

Als gevolg van een gebroken enkel is mijn vrouw maanden uit de running geweest, maar inmiddels loopt ze weer, wil ze weer dingen gaan doen, en werd het tijd dat ik ons dichtgeslibde werkplaatsje weer een beetje aantrekkelijk ging maken voor alles dat mijn vrouw weer wil oppakken.

Ik moest nog een kast neerzetten en inruimen, allerlei zooi ordenen en wegbrengen, dingen inlijsten en ophangen. Taken die ik veel te lang had uitgesteld. Nu moest het er maar eens van komen.

Zo ongeveer een hele dag ben ik ermee bezig geweest. Tot ik niet meer kon. Tot ik geen pap meer kon zeggen. En ik tegen een uur of tien eigenlijk nog maar één ding wilde: naar bed. Slapen.

Dat ging ik doen.

Snel de laatste ronde met de hond en plat.

Maar toen ik eenmaal lag, wilde de rust waar ik zo naar verlangde niet komen. Ik had een beetje pijn in al mijn spieren, en ik leek nog steeds in een soort actie-stand te staan. Hoewel ik doodop was, lukt het niet om in slaap te vallen. Als ik onze hond was geweest was ik misschien steeds gaan staan op zoek naar een betere ligplek.

Op het klokje naast het bed zag ik de uren verspringen.

Tot ik dan toch in slaap viel.

Maar om kwart voor vier was ik alweer wakker.

En op zo’n manier dat ik vrij zeker wist dat ik niet zomaar opnieuw in slaap zou vallen.

Tja, wat doe je dan?

Eruit maar.

Naar de zitkamer.

Een pot thee zetten, wat nootjes en chocola uit de kast rukken en op de bank neerploffen om vanonder een dekbed wat tv te kijken.

Toen ik met alle proviand bij de bank arriveerde, zag ik dat ik niet alleen was. Mees, die normaliter in een mandje naast mijn kant van het bed slaapt, was me gevolgd. Ze lag al op de plek waar mijn vrouw doorgaans zit.



Zo’n hond zegt natuurlijk niks, en alles wat je zo’n beest in de mond - of geest - legt is pure projectie, maar het was net of ze wou zeggen: ‘Wij begrijpen mekaar’.



SPEELLIJST



DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

FABELTJESKRANT

2. Makker wordt wakker - Aart Staartjes

3. Hallo, meneer de Uil - Fabeltjeskrant

4. Ahmed Aboutaleb & Jan Straayer

5. Hallo, meneer de Uil - De Flamingo’s

6. Gesprek Jan Straayer

7. Gesprek Peter de Klerk



AANKONDIGINGEN

8. Americanas – Metropole Orchestra Big Band