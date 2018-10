ARCHIEF RIJNMOND 7 okt 2018 - Onvindbare plaatjes

Afgelopen week was het weer eens zo ver. Ik was weer eens in het huis van een overledene om te kijken naar diens grammofoonplaten.

Ik heb dat al heel vaak meegemaakt.

Met zekere regelmaat word ik gebeld door nabestaanden die in mij een goede bestemming zien voor de platenverzameling van een overledene. Ik heb daar een soort basisdiscotheek aan te danken. Een discotheek waar ik uit put voor de radioprogramma’s Archief Rijnmond en Het Opkamertje.

Ik zie daar iets moois in. Met wat de ene luisteraar mij geeft, doe ik andere luisteraars een plezier. In zekere zin ben ik een doorgeefluik.

Wat ook al vaak is gebeurd: dat ik in zo’n huis of flat sta van iemand die is overleden, en dat de nabestaanden uitdrukkelijk tegen me zeggen dat als er verder nog iets is dat ik leuk vind, of denk te kunnen gebruiken, ik dat vooral óók moet meenemen. Of het nou met muziek te maken heeft of niet.

Want wat het ene moment nog praktische of emotionele waarde heeft voor iemand, is het volgende moment voor de nabestaanden een probleem in termen van groot vuil of van een kringloopwinkel die ook niet alles wil hebben. Het moet weg.

Dat soort taferelen stemt steeds tot nadenken over het hele idee van ‘bezit’.

De spullen waarmee je je omringt, heb je maar tijdelijk. Je kunt ze niet meenemen. Je realiseert je ook dat spullen vooral zinvol zijn als je er ook echt iets mee doet. Even daarbuiten ligt al gauw het gevaar op de loer van ballast. En je moet je al helemaal geen illusies maken over wat er met je ‘bezit’ gebeurt als jij er niet meer bent.

De achterblijver die dat huis van van de week mag zien leeg te krijgen is een zus van de overledene. Ik kende haar al voordat haar broer overleed. Ik kwam geregeld over de vloer bij die broer, bij John. Om plaatjes te ruilen. John verzamelde en handelde in vinyl-singles en cd’s. Zijn flatje puilde ervan uit.

Ik was daar van de week om twee redenen. Om te kijken of ik nog dingen tegenkwam waar ík iets mee kon. En om te kijken of er nog spul stond van dusdanige waarde dat de zus dat beter los kon verkopen, buiten de opkoper voor de hele inboedel om.

Daarbij moest ik vooral opletten of ik een paar plaatjes zag waar John aan menigeen over heeft verteld. Hij had meerdere exemplaren van een vinyl-singletje van The Golden Earrings uit 1965 dat heel snel uit de handel is gehaald vanwege een kapitale taalfout in de Engelse tekst en titel van het nummer op de B-kant.

‘Not to find’ heet het gewraakte nummer. En dat had moeten zijn: ‘Not to be found’.

Er zouden maar zo’n 25 exemplaren van dat singletje zijn ontkomen aan vernietiging, verzamelaars betalen er een paar duizend euro voor, en John had er naar eigen zeggen meerdere.

Hoeveel precies weet ik niet meer. Er staat me iets bij van vijf, het kunnen er ook drie zijn, hij had er in elk geval twee. Twee exemplaren die hij had overgenomen van vroegere werknemers van platenmaatschappij Polydor. Twee mannen op leeftijd die toevallig naast elkaar woonden.

Ik zeg het maar meteen: ik ben de plaatjes niet tegengekomen. Ik meen me ook te herinneren dat John vertelde dat ie ze ergens in een kluis had liggen.

Zijn zus weet van geen kluis.

Het verhaal van die zeldzame plaatjes kent ze wel.

Maar ze heeft ze nooit gezien.

Ik ook niet.

En niemand die ik ken.

Ze kennen wel het verhaal, maar de plaatjes hebben ze nooit gezien.

Van de week welde de gedachte in me op: misschien heeft John die plaatjes nooit gehad. Misschien heeft ie de spectaculaire vondst ervan wel verzonnen.

Zijn zus reageerde op mijn suggestie: ‘Nou, hij had genoeg fantasie. Wie weet.’

Ik hoop nu inderdaad dat het zo zit.

Dat die plaatjes met ‘Not to find’ helemaal niet ergens liggen te verstoffen in een vergeten kluis, maar dat het mooiste van alle verhalen die John vertelde gewoon was verzonnen.

Ik zou hem er postuum dankbaar voor zijn.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Do the Bugaloo - Jules Deelder & Boris van der Lek



AZNAVOUR

3. De emigrant - Rob van de Meeberg

4. Voor mijn dochtertje - Gerard Cox

5. La mama - Malando met Frans Wanders



6. If only I could live my life again - Michel et Monique



FABELTJESKRANT

7. Le petit echo de la forêt

8. Hallo meneer de Uil - André Rieu

9. Theo Braams & Hup daar is Willem! - De Flamingo’s

10. Juffrouw Ooievaar - Meteoor Kwartet



SINTERKLAAS

11. Zwarte Klaas – Armando Monsanto

12. Sinterklaaslied - Drs. P



AANKONDIGINGEN

13. Americanas – Metropole Orchestra Big Band