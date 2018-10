HET OPKAMERTJE 30 september 2018

Bert & Kees & juffrouw Ooievaar

EERSTE UUR

Bert van Nieuwenhuizen & Kees van Velzen graven door naar de oorsprong van alles.



EVERYDAY I HAVE THE BLUES

1. Everyday (I Have The Blues) - Tony Bennett with Stevie Wonder

2. Every Day – Count Basie and His Orchestra (vocal by Joe Williams)

3. Nobody Loves Me - Memphis Slim and The House Rockers

4. Every Day I Have The Blues – Pine Top



RIFFS VAN THE BEATLES

5. I Feel Fine – The Beatles

6. Day Tripper - The Beatles

7. Watch Your Step – Bobby Parker

8. Manteca - Dizzy Gillespie and His Orchestra

9. What’d I Say – Ray Charles and His Orchestra

10. Moby Dick – Led Zeppelin

11. Rat Bat Blue – Deep Purple



I SAW YOU

12. I Saw You - Seemon & Marijke

13, Behold - Blues Busters (music by Byron Lee and The Dragonaires)

14. Behold (Ska Version) - Blues Busters



BONEY M.

15. Sunny – Boney M.

16. Sunny - Mieko Hirota

17. Brown Girl In The Ring - Boney M.

18. There's A Brown Girl In The Ring - Lord Invader



TWEEDE UUR

Gesprek met Elsje Scherjon, de stem van juffrouw Ooievaar, Truus de Mier en nog veel meer figuren uit De Fabeltjeskrant. Omlijst door deze opnames van Fabeltjeskrant-lp’s en van de Fabeltjeskrant-cd:



1. Hallo, meneer de Uil

2. Het Schimplied op Juffrouw Ooievaar

3. Het Dierenbosse Volkslied

4. Mej. Mier heeft griep

5. De Hamsters

6. Kom eens op bezoek bij Chico Lama

7. De komst van Zaza Zebra

8. Het beloofde woud – Bor de Wolf

9. De Ed & Willem Bever Boogie

10. Bor de Wolf maakt slemp