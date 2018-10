HET OPKAMERTJE 7 oktober 2018

Frans van Dusschoten, Elsje Scherjon & De Fabeltjeskrant

1. Hallo, meneer de Uil – Meneer de Uil met De Schellebellen

2. De komst van Chico Lama – De Fabeltjeskrant

3. Momenten met prominenten – Frans van Dusschoten

4. Frans van Dusschoten over De Fabeltjeskrant bij Ted de Braak

5. Het Stoomlied – Ed & Willem Bever



GESPREK MET ELSJE SCHERJON

Elsje Scherjon, de stem van juffrouw Ooievaar, Truus de Mier en nog veel meer dieren in De Fabeltjeskrant. Omlijst door:

6. De verhuizing van juffrouw Ooievaar – De Fabeltjeskrant

7. De Fabeltjeskrant – De bladblazers

8. Het café – Frans van Dusschoten en André van Duin

9. Juffrouw Mier wil terug – De Fabeltjeskrant

10. The daily fable (Fabeltjeskrant in het Engels)

11. Fablernas värld (Fabeltjeskrant in het Zweeds)

12. Stoffel gaat 3 weken met vakantie – De Fabeltjeskrant

13. De kikvorsman – Frans van Dusschoten

14. Zeg Frans – Henk Elsink & Frans van Dusschoten