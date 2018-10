Tuin op de Pier trekt niet alleen mensen, maar ook natuur

Tijdens de opnamen van de televisieserie Rotterdammers in het groen ontdekt bioloog Kees Moeliker meer dan alleen mensen........

"Wacht, kijk nou, een zwarte roodstaart.", roept Kees Moeliker verrukt. Voor de televisieserie Rotterdammers in het groen , kijkt de bioloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vooral naar de mens in het groen. Maar dat er in Tuin op de Pier in het Lloydkwartier in Rotterdam ook een mussenkolonie zit en dat de zwarte roodstaart zich er laat zien, dat vertelt Moeliker in Chris Natuurlijk.

Verhuizing is op komst

Tuin op de Pier was een braakliggend terrein waar gebouwd had moeten worden. Door de economische crisis ging dat niet door. Buurtbewoners hebben er een moes- en heemtuin van gemaakt: "Je ziet dat zo'n tuin niet alleen mensen, maar ook natuur aantrekt.", zegt Moeliker. Dat de tuin op korte termijn plaats moet maken voor bebouwing is niet erg, denkt de bioloog. "Er komt wel weer een andere plek waar bewoners opnieuw kunnen gaan pionieren." De buurtbewoners die de Tuin op de Pier beheren, hebben inmiddels te horen gekregen dat zij straks verder kunnen tuinieren in de buurt van het Scheepvaart en Transport College verderop in de wijk.

