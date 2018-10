Deel dit artikel:













Rechter verbiedt ontruiming woonwagenbewoners Spijkenisse Woonwagenbewoners Spijkenisse krijgen uitstel

De gemeente Nissewaard gaat vooralsnog een grasveld in Spijkenisse, waarop woonwagenbewoners illegaal stonden, niet ontruimen. Vrijdag is een kort geding dat door de woonwagenbewoners is aangespannen.

''We hadden wel tot ontruiming willen overgaan, maar de rechter heeft ons dat verboden'', vertelt een woordvoerder van de gemeente. Nissewaard had al eerder aangegeven maatregelen te nemen als de wagens niet afgelopen vrijdag waren vertrokken. Volgens de gemeente staan de mensen met caravans op een illegale plek, omdat deze de bestemming groenvoorziening heeft. De woonwagenbewoners, die al acht dagen op het terrein aan de Clara Visserstraat staan, hadden maandagmorgen te horen gekregen dat ze om 16:00 uur weg moesten zijn. Ze gingen voor een gesprek naar het gemeentehuis. ''Maar toen we daar aankwamen, kregen we te horen dat het gesprek niet doorging. De gemeente had als voorwaarde gesteld dat we vrijdagmiddag waren vertrokken. Dat hebben we niet gedaan'', aldus een woordvoerder. In de loop van de maandagmiddag doken de eerste politiebussen voor de ontruiming al op. Maar ter elfder ure werd de ontruiming afgeblazen, omdat de advocaat namens de woonwagenbewoners een kort geding had aangevraagd. De rechter verbood daarop de ontruiming. Ingekrompen De woonwagenbewoners kwamen een week geleden naar Spijkenisse om een plaats op te eisen. Het kampje aan de Clara Visserstraat is echter een paar jaar geleden ingekrompen van zes naar drie plaatsen. Er was geen belangstelling voor de drie open plekken, liet de gemeente eerder weten.