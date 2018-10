'Dierenopvang moet snel weer terug in Rotterdam'

Geen dierenopvang in een stad als Rotterdam? Dat kan niet, vindt oud-vrijwilliger van de Dierenbescherming, Mariska Pomp. Ze begon een petitie in de hoop aandacht te krijgen voor het tekort aan opvangplekken. Meer dan 2200 mensen ondertekenden de petitie, die sinds half juli online staat.

De opvanglocatie in Rotterdam aan de Abraham van Stolkweg moest in juni sluiten door achterstallig onderhoud en een muizenplaag. Er komt misschien nieuwbouw in de Beverwaard. Maar Rotterdammers moeten voor het onderbrengen van hun dieren nu uitwijken naar Spijkenisse, Vlaardingen of Gouda.

Bomvol

''Die locaties hebben de capaciteit niet. Het zit er bomvol", zegt Pomp. Daarbij meldt ze dat de plekken onbereikbaar zijn voor mensen zonder auto. Pomp is bang dat mensen hun dieren nu sneller ergens loslaten of vastbinden, dan wegbrengen.

Dierenarts Petra Jager van de Kattenpraktijk Schollevaer uit Capelle aan den Ijssel voorziet op langere termijn ook problemen met de opvang van de dieren. Jager: "Ik hoop dat de Rotterdamse politiek deze noodkreet van harte neemt en snel een tijdelijke oplossing zoekt".

Raadsvergadering

De Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt het vreemd dat er nu geen bereikbare opvang is. De partij steunt de initiatiefnemers, en heeft de petitie met de achterban gedeeld op sociale media.

Eerder al stelde fractievoorzitter Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren schriftelijke raadsvragen over de sluiting. Volgens hem heeft de gemeente 550.000 euro beschikbaar voor een nieuwe opvang. Aan wethouder Bert Wijbenga gaat hij nu vragen wat er met dat geld is gebeurd.

In gesprek

Gemeente Rotterdam herkent de signalen van de initiatiefnemers en erkent dat er momenteel geen goede oplossing is. De gemeente heeft de plicht om dieren op te vangen.

''Maar dat hoeft niet in de stad", zegt een woordvoerder van de gemeente. Volgens haar gaat Wijbenga binnenkort in gesprek met de Dierenbescherming voor een oplossing. Of er tot die tijd een tijdelijke opvang wordt gerealiseerd, is niet bekend.

Woensdag 10 oktober om 12 uur worden de handtekeningen aangeboden op het stadhuis.