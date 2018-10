Struik neemt afscheid van Oranje: 'Ik hoor nu nog bij de beste'

Op zondag 21 oktober neemt Suzanne Struik afscheid als recordhouder in het Nederlands korfbalteam. De EK-finale tegen België zal haar 69e interland zijn. Geen dame die dat aantal heeft behaald. Na 12 jaar Oranje kiest de speelster van PKC/SWKGroep voor zichzelf.

Struik verloor nog nooit een interland en met de huidige dominantie van Nederland zal dat ook niet meer gebeuren. Maar alleen goud is niet genoeg voor haar. Struik: "Als wij in de finale kunnen domineren en ik zelf ook mijn steentje kan bijdragen, is voor mij het EK geslaagd."

EK in Friesland

Het EK korfbal begint aankomend weekend en vindt plaats in Friesland. Struik is een van de zes dames die is geselecteerd en zal zeer vermoedelijk ook behoren tot het viertal, dat in de basis zal staan. Volgend jaar is het WK in Zuid-Afrika, maar daar is Struik niet meer bij. "Ik heb niet meer de beste knieën en de beste schouder. En ik vind dat ik nu nog bij de beste zes dames hoor en ik weet niet tot hoe lang ik dat nog kan blijven zeggen. Daarom is dit een mooi moment om te stoppen En naarmate je ouder wordt, krijg je ook andere behoeftes", spreekt de 31-jarige Gorinchemse.

Goed niveau

Afgelopen zomer ging Struik met Oranje op trainingsstage in China en Taiwan. Daar speelde Team NL Korfbal onder meer een wedstrijd met 5000 enthousiaste Chinezen op de tribune. Struik haalde daar weer een goed niveau. Iets wat haar in het afgelopen Korfbal League seizoen niet lukte met PKC. Lag haar top niet achter haar? "Ik heb dat vorig jaar wel eens gedacht ja", antwoordt zij eerlijk. "Ik zat niet lekker in mijn vel en het liep niet. 'Misschien heb ik mijn plafond gehad en is dit het', dacht ik. Maar dat denk ik nu niet. Ik voel me heel erg fit en sinds tijden heb ik geen last van trainingen."

Struik was jarenlang de beste speelster ter wereld. Nu is ze een van de besten. Ze speelt ook in een andere rol, ook bij haar PKC waar ze nog minimaal een jaar door gaat. Waar zij ooit spits was, is ze nu meer iemand die het spel verdeelt. "Ik heb ook niet meer het gevoel dat ik het zou volhouden als ik als spits zou spelen. En er zit ook nog wel wat angst. Bang dat ik nog een keer door mijn knie ga. Ik heb er vertrouwen in dat het dit seizoen beter gaat."