Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Henk van Stee in FC Rijnmond: 'Combineren TD en hoofdtrainer onmogelijk' Henk van Stee

Henk van Stee beleeft drukke dagen in zijn functie als technisch manager van Sparta. In FC Rijnmond is hij dan ook duidelijk over het eventuele combineren van hoofdtrainerschap en technisch management: 'Als je het goed wilt doen, is dat onmogelijk.'

Van Stee: 'Niets ten nadele van mijn voorganger Alex Pastoor [die beide functies wèl combineerde, red.], maar ik heb het bij AZ zelf ook meegemaakt. Daar was ik hoofdtrainer en technisch manager. Dat is onmogelijk.' Feyenoord best of the rest

Van Stee wekt in het verleden ook in diverse functies bij Feyenoord, onder meer als hoofdtrainer. Het gat tussen de Rotterdammers en Ajax en PSV vindt hij zorgelijk: 'Op dit moment is best of the rest het maximaal haalbare voor Feyenoord.' Van Stee wekt in het verleden ook in diverse functies bij Feyenoord, onder meer als hoofdtrainer. Het gat tussen de Rotterdammers en Ajax en PSV vindt hij zorgelijk: 'Op dit moment ishet maximaal haalbare voor Feyenoord.' De technisch manager vervolgt: 'Ajax en PSV zijn vele malen beter. Ik zie de manier van spelen en ken de spelers wel na zoveel jaren. Het verfrissende spel van Tadic bij Ajax, zoiets heeft Feyenoord ook nodig. Een verfrissende factor die anderen meeneemt.' In FC Rijnmond komen uiteraard ook nog de prestaties van Excelsior en FC Dordrecht aan bod, de opmerkelijke prestaties van Royston Drenthe, de status van keeper Roy Kortsmit en wordt dieper ingegaan op het spelsysteem van Sparta.