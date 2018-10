Cultvoetbalshirt brengt jong en oud in beroe- en vervoering

Voetbalshirtgrossierder Jesse Rabbeljee noemt zich geen verstokt verzamelaar maar cultuurbewaker en in tegenstelling tot op geld en statusbeluste collega-zamelaars handelt hij niet, maar liefkoost of ruilt de Deventenaar slechts.

In de Rotterdamse Piekstraathal van sportkleding- plus aanverwante artikelenfabrikant Robey op Zuid hangen een iconische selectie van 400 legendarische shirts uit de wereldvermaarde en dus museaal unieke collectie van de bevlogen Go-Ahead-supporter die in z'n huidige woonplaats Denekamp naarstig op zoek moet naar een huis met ruime schuur of loods.

Rabbeljee's favoriete- maar ook lelijkste cultshirts hangen overzichtelijk uitgestald.

Het doorsnee publiek bestaat voornamelijk uit kwijlend rondlopende opa's, vader's en zonen, edoch ook vrouwelijke liefhebbers vergapen zich volop aan de soms vullingkostende mode-tricottijdsbeelden, desings en al dan niet onmogelijke kleurscharkeringen.

Johan Cruijff en het Nederlandse elftal neemt eveneens een aparte plek in.

Uiteraard wordt er door het zamel-volk gespeurd en nagevraagd of het verloren gewaande Marco van Basten-shirt, waarin ie de Russische keeper Dessajev met z'n wereldomhaal verschalkte en eindelijk het Europees Kampioenschap voor Nederland veilig stelde en verdween na de faillisements-opkoop van het Middelburgse Voetbalmuseum al weer boven water is.

Het shirt dat Hugo Borst en Emile Schelvis na de wedstrijd uit handen van van Basten persoonlijk overhandigd kregen is echter nog steeds spoorloos en volgens Rabbeljee inmiddels met zo'n 6000 euro zamelwaarde een van de meest begeerde en dus duurste shirts op de E-Bay en andere veilingsites van deze wereld.

Vlogger en mislukte ex-onderbetaald voetballer Jack F Kerklaan die in Munchen '88 ook nog met dit iconisch (oef-lelijke) Oranje-shirt over de schouders gedrapeerd heeft gestaan, keek onder de bezielende begeleiding van Rabbeljee hoedanook zijn vochtige ogen uit.....

Sowieso voor de Rotterdamse Kunsthal het overwegen waard en dus een aanrader om er een semi-permanente, langere, tentoonstelling aan te wijden, die ongetwijfeld (honderden)duizenden voetbalmaffe fans zal trekken, kan ik gezien de massale belangstelling dezer drie dagen, nu al in vetrouwen mede delen.