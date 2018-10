Veenmolmonster jaagt bouwvakkers stuipen op het lijf

Wegens een gevalletje Veenmolmonster werd uwer vliegensvlugge huis-, tuin- en keukenvloggert Jack F Kerklaan vanmorgen in alle vroegte ontboden door enkele tegelzettende bouwvakkers die het spaans benauwd hadden gekregen van en vervaarlijk uitziend groot insect.

Of het hier wellicht een mutant-kruising tussen en rivierkreeft, krekel, sprinkhaan of schorpioenachtig prikbijtknijper behelsde ,was de angstige vraag die we uiteraard gern voorlegde aan de NatuurHistorisch Museumdirecteur Kees Moeliker die net een stadsnatuur-reservaat voor dit soort voorkomende gevallen heeft laten aanleggen.

Met uw welnemen gaan we per direct ongefrankeerd op determistische onderzoekspeurtocht uit vrij onverveerd......