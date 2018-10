Neptunus opnieuw landskampioen: 'Bereid tot het gaatje te gaan'

Curaçao Neptunus is zondag wederom kampioen van Nederland geworden. De Rotterdamse Honkballers beslisten zondag de Holland Series door met 3-0 van Amsterdam te winnen.

Door de winstpartij eindigde de best-of-seven serie in een 4-2 overwinning voor Neptunus. Voor de ploeg van Ronald Jaarsma is het de zesde landstitel op rij en de 19e in de clubgeschiedenis.

In Amsterdam viel zondag de beslissing laat in de wedstrijd. Een hoge bal van Dwayne Kemp werd niet goed ingeschat door Amsterdam, waardoor er drie spelers van Neptunus over de thuisplaat konden komen.

