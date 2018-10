Baasje laat hond achter bij gesloten dierenasiel

Een hondenbezitter heeft maandagmiddag bij het gesloten dierenasiel in Rotterdam-West een 2,5 jaar oude hond achtergelaten. De politie is op zoek naar de eigenaar van de hond.

Bij de Amerikaanse Staffordshire Terriër was een briefje achtergelaten waarin in de eigenaar zegt niet voor de hond te kunnen zorgen. "Het is een goeie hond. Heb geen inkomen en ben nu zelf op straat", is op het briefje te lezen.

De politie heeft een oproepje op Twitter gezet. Ze vragen de eigenaar zich te melden. Ze willen hem of haar helpen.