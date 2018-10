Van Daele en Schelvis over Feyenoord: 'Ze moeten weer schijt hebben aan alles'

Feyenoord speelde afgelopen zondag tegen in Tilburg met 1-1 gelijk tegen Willem II. Ondanks een derde plek houdt het spel van de Rotterdammers niet over en zijn er zorgen in Rotterdam-Zuid. Zo ook bij analist Emile Schelvis en oud-Feyenoorder Joop van Daele.

Trainer Giovanni van Bronckhorst bracht tegen Willem II vlak voor tijd Sven van Beek in het veld. En dat pakte niet helemaal goed uit. "Eén enkel slippertje is voldoende om te zien dat Feyenoord geen topclub is. Niet alleen het balverlies van Malacia, maar ook de manier waarop Van Beek Sol verdedigt, dat is niet erg professioneel."

Geen zekerheid

Joop van Daele begreep de wissel ook niet. "Als je van te voren weet dat het zekerheid is, dan is het goed. Maar dit was geen zekerheid. Botteghin en Van der Heijden hebben heel de wedstrijd op Sol gespeeld en die heeft maar één kopkans gehad, omdat Malacia en Vilhena een misverstand hebben en daaruit een counter ontstaat. Verder is Sol in de zestienmeter niet gevaarlijk geweest. En bij Van Beek komt 'ie toch weer aan de binnenkant."

Vooral het mentale aspect bij Feyenoord baart Schelvis zorgen. "Het is een aandachtspuntje wie deze ploeg op zijn Rotterdams gezegd bij de kloten gaat pakken. Om ervoor te zorgen dat je weer vooruit gaat en dat je schijt hebt aan alles. Ze lijken zo onder de indruk. De schouders gaan zo snel naar beneden, kijk naar Berghuis, kijk naar Vilhena."

Derde hoogst haalbare

Van Daele denkt dat Feyenoord niet kan aanhaken bij Ajax en PSV. "Dan moet je Willem II en AZ al niet gelijkspelen. Die moet je al winnen. Hoe het er nu naar uit ziet is de derde plek het hoogst haalbare."

Schelvis vindt dat de Feyenoord-supporters nog niet moeten wanhopen. "Je moet gaan bouwen op een sterke defensie. En de grillen van Van Persie. Die twee zaken, dat kan echt wel wat opleveren. Ze zijn toch niet gedegradeerd, of wel? Ik heb het idee dat dat een beetje de stemming is."

Bekijk hierboven heel de interviews van analist Emile Schelvis en oud-Feyenoorder Joop van Daele. Zij gaan daar nog dieper in op de staat van Feyenoord.