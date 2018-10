Miljoenen gamers spelen online door bedrijf uit Capelle

i3D.net is met drie andere bedrijven genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs 2018. De twee andere kanshebbers zijn Helloprint uit Rotterdam en VANAG Group uit Capelle aan den IJssel.

Tientallen miljoenen bezoekers wereldwijd bedient hosting bedrijf i3D.net uit Capelle Aan den IJssel. Zij maken het mogelijk dat we populaire online games zoals FIFA19 vlekkeloos en zonder haperingen kunnen spelen.

'Bijna iedereen heeft wel een spel op hun smartphone, computer of spelcomputer. Wij faciliteren op de achtergrond alle verbindingen tussen alle spelers', aldus oprichter Stijn Koster.

Koster is 15 jaar geleden begonnen aan zijn bedrijf tijdens zijn studie. Hij ziet volop kansen voor ondernemers in de techindustrie in Rotterdam. 'Hier is een heel goed leefklimaat in tegenstelling tot plekken als Silicon Valley in Amerika. Huizen zijn hier relatief goedkoop. Goeie opleidingne in de buurt. Er is een goeie mix tussen leefklimaat en kennis.'