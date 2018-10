Deel dit artikel:













Brandende auto botst tegen portiek in Schiedam Brandende auto rijdt uit parkeervak en botst tegen huis (Foto MediaTV)

Een autobrand in Schiedam heeft in de nacht van maandag op dinsdag ook een portiek licht beschadigd. De wagen was al brandend gaan rijden en tegen de gevel gebotst van het gebouw aan de Oude Maasstraat.

De brand ontstond even voor 01:00 uur. Niemand raakte gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het portiek, maar de auto zelf brandde volledig uit. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten, er zijn de laatste tijd vaker autobranden in de buurt geweest. Volgens de eigenaar van de wagen stond die in de versnelling en heeft de brand ervoor gezorgd dat de auto in beweging is gekomen. Hij vertelt dat hij wakker werd gemaakt met het bericht dat zijn busje in de brand stond. Buurtbewoners werden wakker van de herrie.