Mossou over kunstgrasplan topclubs: 'Initiatief lag bij Feyenoord'

Kunstgras in de eredivisie moet vanaf het seizoen 2021/2022 verleden tijd zijn als het aan Feyenoord, Ajax en PSV ligt. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De topclubs willen de inkomsten die uit Europees voetbal gehaald worden eerlijker onder de clubs, maar eisen dan wel in elke stadion natuurgras.

Sjoerd Mossou schreef dinsdagochtend een groot verhaal in het AD. ''In mei zijn de topclubs, het meest op initiatief van Feyenoord trouwens, bijeengekomen. Daar werd gekeken of ze het Europese televisiegeld eerlijker konden verdelen. De UEFA gaat binnenkort een derde toernooi opzetten, dus die inkomsten blijven groeien.''

Eén van de eisen was dus het bannen van kunstgrasvelden in de eredivisie. ''Maar ook een competitie met minder clubs. Mogelijk met zestien ploegen en daarna play-offs, zodat er meer duels op topniveau komen.''

Het kan volgens Mossou nu snel gaan. ''Medio volgende maand moet er gestemd worden. Er zit een overgangsperiode tussen van twee jaar, om de clubs de tijd te geven.''

Beluister hierboven het volledige gesprek in het radio-programma Wakker@rijnmond.nl met AD-journalist Sjoerd Mossou over het plan van de topclubs.