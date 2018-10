Deel dit artikel:













Zeepbaan A15 weer open na ongeval vrachtwagen met shampooflessen Zeepbaan op A15 na ongeval vrachtwagen met shampooflessen - Foto: Officier van Dienst Rijkswaterstaat Ramon Zeepbaan op A15 na ongeval vrachtwagen met shampooflessen - Foto: Officier van Dienst Rijkswaterstaat Ramon

Een vrachtwagen is dinsdag een lading shampooflessen kwijtgeraakt op een viaduct over het spoor op de A15 bij Geldermalsen. Dat zorgde in de ochtend voor verkeersproblemen op de snelweg, ook de MerwedeLingenlijn heeft er last van.

Afgevallen lading is op de bovenleiding terecht gekomen en er liggen shampooflessen op het spoor, waardoor er geen treinverkeer mogelijk is tussen Geldermalsen en Tiel. Dat duurt volgens spoorbeheerder ProRail zeker tot het begin van de middag. Ook is de snelweg richting Nijmegen glad door de shampoo. Tussen Geldermalsen en Wadenoijen was de rechterrijstrook van de A15 dicht. Het opruimwerk heeft de hele ochtend geduurd maar begin van de middag is de weg weer open. Rijkswaterstaat noemt de snelweg "blinkend schoon". Het opruimen van het spoor onder het viaduct gaat nog even duren.