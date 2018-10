Leerlingen van schimmelpand naar zuurstofrijke school in Hoogvliet

Een nieuw zuurstofrijk gebouw én het beste lerarenteam 2018 van Rotterdam. Het is dubbel feest dezer dagen voor Openbare Basisschool De Tuimelaar in Hoogvliet.

"Zo zag het er vroeger uit", vertelt directeur Sanne Vreugdenhil in het oude gebouw. Een verrot kozijn, psychedelische vochtvlekken, schimmels en vooral broeierige warmte. "In de zomer droop het zweet van je oksels. En in de winter was het ijskoud."

Over een grondige renovatie is lang gepraat. Jarenlang zelfs. Dat het uiteindelijk gelukt is, voelt als een overwinning. Het opgeknapte schoolpand is fris, licht en om door een ringetje te halen.

Vijf tienen op een rij

Het docententeam is blij, de leerlingen zo mogelijk nog blijer. "Alles is rustiger hier. Ook de kleuren, niet meer dat felle geel. Ik kan me beter concentreren", zegt een leerlinge uit groep 8.

Haar buurvrouw vertelt trots ze op haar nieuwe stek al vijf tienen op een rij heeft gehaald. Eén klacht is wel te horen onder de aanstaande schoolverlaters: "Ik had gewild dat het eerder was gebeurd, dan had ik er langer kunnen zitten."

Rode lampjes

Bijzonder element in de glimmend nieuwe schoolgebouw zijn de kleine witte kastjes bij de deur. Zuurstofmeters. Is de lucht te bedompt dan gaan er rode lampjes branden en moeten de ramen open.

Een goede ventilatie is een probleem op veel Nederlandse systemen. De kastjes en een robuust ventilatiesysteem moeten die situatie op de Tuimelaar voorkomen.

Prijs voor de leraren

De nieuwe school is een kwestie van volhouden geweest, de prijs voor beste lerarenteam zo mogelijk nog meer. De school werd door de onderwijsinspectie in 2012 nog beoordeeld als zwak. De afgelopen jaren werd een nieuwe weg ingeslagen die zijn vruchten afwerpt.

Alle reden voor blije gezichten als de ochtendbel van de Tuimelaar rinkelt. En die zijn dan ook te zien als alle kinderen volgens de traditie een hand en een vrolijk 'goedemorgen!' krijgen.