Robin van Persie op Rotterdamse school: 'Hij kwam gewoon een high-five geven'

Het had een doodnormale pauze moeten zijn op de maandagmiddag bij basisschool 't Landje in Rotterdam, maar het liep even anders. Want zomaar stond sterspeler Robin van Persie van Feyenoord daar op het schoolplein.

Een dag later is de rust nauwelijks teruggekeerd. De kinderen van groep 8, de klas van Juf Erika, kunnen nog nauwelijks geloven dat ze oog-in-oog stonden met de Feyenoord-spits.

"Joshua zei dat daar de vrouw van Van Persie stond", legt een van de kinderen uit. "Ik geloofde er eerst niks van, maar toen keek Van Persie en begon iedereen te schreeuwen."

Geen handtekening

In een mum van tijd stonden er tientallen kinderen om de spits heen. "Kinderen van andere klassen zagen het ook", zegt een ander. "En toen kwamen die er ook allemaal naar toe. Het was echt superdruk."

Even een selfie maken of een handtekening vragen was daardoor een onmogelijke missie geworden. Een van de kinderen, die haar arm in het gips heeft zitten, was op zoek naar een pen of een stift voor een handtekening.

"Maar dat is niet gelukt", zegt Grace. "Het was gewoon te druk. Daardoor kon hij zijn handtekening er niet opzetten. Er was gewoon te weinig ruimte tussen alle kinderen."

Waarom?

De vraag blijft alleen: wat deed Van Persie nou op die Rotterdamse school? Ook de kinderen hebben geen idee.

"Ik las ergens dat hij gewoon een high-five wilde geven", zegt een van de kinderen. "Nou, hij zal waarschijnlijk nog steeds in shock thuis op de bank liggen denk ik."

Van Persie is zelf ook niet echt duidelijk over zijn reden om de school te bezoeken.

Sorry teachers

Het filmpje van Van Persie is verspreid op twitter. 'Sorry Teachers' staat in de begeleidende tekst.

"Ach", lacht Juf Erika. "ik snap het wel dat als de kinderen hem zien dat ze ook naar hem toe willen. En dat deden ze ook heel rustig. Maar daarna kwam de hele school. Van rust en regelmaat was toen even geen sprake meer."