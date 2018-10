65 jaar geleden: Voetje voor voetje over de nieuwe Lijnbaan

Er wordt niet uitgebreid bij stilgestaan dinsdag, bij de opening van de eerste autoloze winkelstraat van Nederland, 65 jaar geleden. Maar de Rotterdamse Lijnbaan is jarig. De ‘unieke winkelstraat’ was vanaf de eerste dag ongelooflijk populair in Rotterdam. De kranten waren lyrisch bij de opening.

“Honderden nieuwsgierige Rotterdammers zijn gisteravond door de Lijnbaan getrokken, zonder een winkel te hebben gezien. Dat waren dan de ongelukkigen, die eenmaal bij bosjes van tien door de politie toegelaten, in het midden van de mensenstroom belandden en zo – willoos en zonder pardon – voetje voor voetje mee werden gedrongen tot het andere einde van de Lijnbaan” (Het Vrije Volk, 10-10-1953)

Op de plek van de Lijnbaan heeft eerder een touwfabriek gestaan, maar die werd bij het bombardement van 1940 verwoest. De opening van de winkelstraat betekende het eerste grote nieuwe winkelcentrum van de stad.

De ontwerpers hadden alle ruimte om te experimenteren met nieuwe ideeën over winkelen. Zo bepaalden ze dat er geen auto’s in de straat mochten komen. En met de lengte van de straat, één kilometer, maakten ze ook nog eens de grootste reeks aaneengesloten etalages in Europa. In totaal waren er 66 winkels.

Dat de mensen dus in de rij stonden was niet zo verwonderlijk. En die mensen zagen dat Minister Witte van Wederopbouw en Volkshuisvesting een groot groen lint doorknipte. Vervolgens gingen de groen-witte vlaggen uit en kon de hele menigte de Lijnbaan op.

“Het was ongelofelijk, zo druk als het was. Is er nog iemand die twijfelt aan de belangstelling van de Rotterdammer voor zijn nieuwe stad? Heel de binnenstad profiteerde ervan mee. Maar de Lijnbaan was het middelpunt, de grote trekpleister” (Het Vrije Volk, 10-10-1953)