Staat moet meer maatregelen nemen tegen uitstoot broeikasgassen

De Nederlandse Staat moet meer doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.

Het gerechtshof is het dus eens met de uitspraak van de rechtbank drie jaar geleden in de zaak die de klimaatorganisatie Urgenda had aangespannen. Urgenda, mede-opgericht door de Rotterdamse Jan Rotmans, eist dat de Staat maatregelen neemt zodat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent wordt teruggedrongen ten opzichte van 1990.

De Staat wist al in 2007 welke maatregelen nodig waren om de opwarming van de aarde beperkt te houden. Dat de staat die niet nam, betekent dat de staat zijn zorgplicht niet is nagekomen, zegt het Hof.

De rechter erkent dat het klimaatprobleem wereldwijd speelt. Maar de staat heeft ook een verplichting ten aanzien van zijn eigen grondgebied, zegt het Hof. De uitspraak werd in de rechtszaal met luid gejuich en applaus ontvangen.