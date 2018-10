Striptekenaars hebben tekeningen terug zonder te betalen

Tientallen striptekenaars hebben hun tekeningen terug uit het faillissement van stripmuseum Strips! in Rotterdam. De curator wilde in eerste instantie de tekeningen alleen tegen betaling teruggeven. Inmiddels hebben de partijen een regeling getroffen.

Museum Strips! aan de Wijnhaven ging in september 2016 open en in juli 2017 failliet. Zo’n veertig striptekenaars, die hun werk in bruikleen aan het museum hadden gegeven, wilden hun tekeningen na de sluiting terug hebben.

De curator zei dat het hem geld kostte om uit te zoeken welke tekening van wie was. Hij eiste 75 euro per tekenaar voor het uitzoekwerk. De tekenaars oordeelden dat ze zelf wel wilden langskomen om hun werk te vinden. Dat werd echter geweigerd door de curator.

De tekenaars stapten naar de rechter, maar kregen ongelijk. Een aantal advocaten beet zich vervolgens in de kwestie vast. Dat leidde er toe dat er uiteindelijk een regeling is getroffen. De details worden niet prijsgegeven, maar diverse bronnen bevestigen dat de tekenaars niets hebben hoeven te betalen voor het terugkrijgen van het werk.