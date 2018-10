Richard Martens fluit Sparta-Cambuur

Richard Martens is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter van de wedstrijd van komende zondag tussen Sparta en Cambuur. Op het Kasteel wordt er om half drie afgetrapt.

Cambuur verloor afgelopen vrijdag nog met 3-1 van FC Dordrecht en Sparta kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij Go Ahead Eagles. Sparta-Cambuur is zondag live te volgen via Radio Rijnmond.

FC Den Bosch-FC Dordrecht wordt vrijdagavond al gespeeld en wordt gefloten door arbiter Van Herk. In Brabant begint de wedstrijd om acht uur. FC Den Bosch-FC Dordrecht is live te volgen via de livestream van RTV Rijnmond.