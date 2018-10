Feyenoord-strooiveld bijna ten onder aan eigen succes

Voor de ultieme Feyenoord-supporter is het bijna een vanzelfsprekendheid: na je dood rusten op het speciale Feyenoordvak van de Zuiderbegraafplaats. Vooral de middenstip van het nagebouwde stadion is erg populair als uitstrooiveld. "Het is zelfs zo erg dat we soms mensen moeten vragen om voor een andere plek te kiezen."

Het uitstrooiveld lijkt in veel opzichten op de echte Kuip. Er zijn tribunes, stadionlampen en een veld. "Wat wij geprobeerd hebben tijdens de aanleg is dat we alles wilden weer te geven", legt beheerder Cor Grootendorst uit. "De tribunes zijn betonranden. En ook op het veld hebben we dat weergegeven, inclusief lijnen en een middenstip."

Vooral die middenstip is een populaire plek om de as uit te strooien, zo blijkt nu. Sinds de opening, vier jaar geleden, hebben al 125 mensen hun as uitgestrooid op deze plek. "En daar krijgt het gras wel een klap van", zegt Grootendorst.

De beheerder moet daarom toegeven dat het gras niet meer de kwaliteit heeft zoals vier jaar geleden, toen het van de Kuip naar de Zuiderbegraafplaats werd gebracht. "We doen er wel een hoop aan", legt Grootendorst uit. "Er wordt anders gemaaid en er wordt extra bemest."

Het is niet zo dat mensen verboden wordt om de as uit te strooien over de middenstip. Grootendorst: "Dat past ook niet echt bij ons. Wel proberen we mensen te sturen om een ander plekje te kiezen, zoals het strafschopgebied of een van de ringen. Dat proberen we te doen."

Populariteit

Grootendorst verklaart de populariteit van het verstrooiingsveld deels door mensen die op een later moment alsnog de as willen verstrooien. Hij denkt dat de as niet alleen afkomstig is van crematies die nu plaatsvinden.

"Waarschijnlijk zijn er mensen die nadat ze horen van het Feyenoord-vak alsnog er voor kiezen om hier hun as te laten verstrooien", legt Grootendorst uit.

Want de populariteit van het strooiveld staat in schril contrast met het aantal graven bij het Feyenoord-vak. Tien mensen zijn daar begraven. "Maar ik sluit niet uit dat op de rest van de begraafplaats nog meer Feyenoorders liggen."