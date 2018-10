Nieuwe fietsbruggen geplaatst in de Beverwaard

Het is millimeterwerk. Een stukje naar links en een stukje naar rechts. Maar de nieuwe fietsbruggen in de Beverwaard in Rotterdam staan op hun plaats.

Het is nog ochtend als de eerste brug aan de Wijenburgsingel wordt geplaatst. "De oude brug lag er 25 jaar", legt Stef Boom van de gemeente Rotterdam uit. "Ja, dan is 'ie op."

De nieuwe brug fibercore in Bolnes is 15 meter lang, 4,5 meter breed en weegt 12 duizend kilo. Wat vooral opvallend is, is dat aan beide uiteinden een pin uitsteekt.

"Met die pin houden de brug op z'n plek", is de uitleg van een aannemer. "Aandraaien is niet eens nodig. Alleen zo'n pin is genoeg."

Het plaatsen van de tweede brug is wat lastiger, omdat het ritje naar de De Geullestraat meer voeten in de aarde heeft. "Maar ik denk dat het wel goed komt", verwacht de aannemer. "We hebben precies uitgemeten hoe we er kunnen komen."

Een paar uur later is ook de brug aan de De Geullestraat zonder problemen geplaatst. Als later deze week ook de bestrating richting de nieuwe bruggen afgerond is, dan kan het fietsverkeer gebruik maken van deze bruggen.