500 kinderen uit de regio studeren al aan de Erasmus Universiteit

Een kleine vijfhonderd leerlingen uit groep 7 en 8 zitten de komende twee dagen in de collegebanken van de Erasmus Universiteit. Ze komen van tientallen basisscholen uit Rotterdam, Spijkenisse, Hoogvliet, Capelle, Schiedam en Dordrecht naar de campus Woudestein en het Erasmus MC voor de aftrap van het Erasmus Junior College.

De junior wetenschappers van 10 en 11 jaar zijn niet te stuiten en bijzonder leergierig. "Het is een keertje iets anders dan rekenen en taal, filosofie is heel iets anders en dat is leuk om te doen", zegt Samuel van 11 jaar.

"Kinderen van 10 en 11 jaar dat is inderdaad heel vroeg om aan een studie te beginnen", zegt Rowan Huijgen van het Wetenschapsknooppunt en Erasmus Junior College. "Deze kinderen zijn mega-nieuwsgierig, kunnen een extra uitdaging aan en wij bieden een inspirerende omgeving voor ze."

De leerlingen krijgen een inkijkje in de wetenschap en gaan de komende weken zelf aan de slag met een onderzoek. Daarbij worden ze op hun eigen school begeleid door studenten en universitair docenten.

"Wij brengen wetenschap in de klas", zegt Rowan Huijgen. "Kinderen van de basis- en middelbare school halen we naar de universiteit voor een wetenschappelijke studie en omgekeerd sturen we studenten en docenten naar de scholen om onderzoek te doen in de klas."

De kinderen beginnen met een startcollege van een professor economie. Daarna krijgen ze een verdiepend college in rechten, filosofie, economie, psychologie en gaming. De deelnemende kinderen dromen alvast van een studie aan de universiteit.

"Ik wil graag dokter voor je hart worden, cardioloog", zegt Flora van 10 jaar met volle overtuiging. "En ik ga voor geschiedenis, dat vind ik heel interessant", zegt Samuel.