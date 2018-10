Auto's en huizen beschoten in Pendrecht en Zuidwijk

In Rotterdam-Zuid hebben onbekenden afgelopen weekend bij zeker 15 huizen en auto's ruiten vernield met een luchtdruk- of gaspistool. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

De vernielingen waren in Rotterdam-Pendrecht en Zuidwijk. De beschietingen waren aan de Sommelsdijkstraat, de Roselo, de Bentelo, de Oldegaarde en de Charloise Lagedijk.

"Buurtbewoners in de Sommelsdijkstraat hebben zondagochtend rond half 2 een knal gehoord, gevolgd door glasgerinkel", schrijft de politie. "Er bleek een ruit gesneuveld van een slaapkamer."

In een van de auto's is een metalen balletje gevonden. De politie sluit niet uit dat er vanuit een rijdende auto is geschoten.

Uit de beschoten auto's is niets gestolen. De politie doet een oproep aan mensen die een camera op straat hebben gericht om die beelden te delen met de politie.