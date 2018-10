Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Pakketbezorger gestoken bij overvalpoging in Ridderkerk Archief

In Ridderkerk is dinsdagmiddag een pakketbezorger van 35 jaar in zijn been gestoken bij een poging hem te overvallen. De daders zijn gevlucht.

De man werd rond 14.00 uur op de Pruimendijk ter hoogte van de manege achter zijn busje beetgepakt door een man. De bezorger wist zijn belager tegen de grond te werken en wilde in zijn bus stappen om weg te rijden. Op dat moment werd hij door een tweede overvaller in zijn been gestoken. Pas nadat de bezorger was weggereden, merkte hij het bloed op zijn been en belde de hulpdiensten. Hij is met een ambulance afgevoerd. De overvallers zijn er zonder buit vandoor te gaan, de politie heeft nog niemand aangehouden.