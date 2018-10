EO viert kerst met tv-uitzending in Rotterdam

De EO kiest voor Rotterdam als locatie voor de opnames van de eerste editie van Kerstfeest in de Stad. Dat is een programma met muziekoptredens van bekende Nederlanders. De uitzending is op 25 december op NPO1.

De opnames zijn op 9 december op een podium op het Grotekerkplein bij de Sint Laurenskerk. Het programma wordt gepresenteerd door Bert van Leeuwen. De artiesten worden begeleid door de band van Eric van Tijn. Welke artiesten zullen optreden wordt later bekend gemaakt.

De afgelopen jaren was de EO betrokken bij Kerstfeest op de Dam, in Amsterdam. Nu komt de omroep naar Rotterdam. "De opzet is een beetje anders", zegt een woordvoerder van de omroep. "Zo is er een lichtjesoptocht door de stad voor kinderen."

Het centrale thema is #jebentnietalleen. De artiesten gaan voor het programma ook op pad met mensen die in het verleden zijn geholpen door het Leger des Heils.

Het is niet het eerste evenement van de EO in onze regio de komende maanden. Ook The Passion (paasverhaal, Dordrecht), de EO-jongerendag (Ahoy, Rotterdam) en de opening van de Synode (Dordrecht) worden uitgezonden door de EO.