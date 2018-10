Flore Gravesteijn tijdelijk naar Sliedrecht Sport

Flore Gravesteijn komt tijdelijk de selectie van Sliedrecht Sport versterken. Met de drukke Europacup-periode voor de boeg en de blessure van Esther Hullegie is de oud-international vastgelegd. Ze zal naar verwachting zo’n twee maanden actief zijn voor Sliedrecht Sport.

Gravensteijn is een passer-loper en 1.90 meter lang. In het seizoen 2009/2010 kwam ze ook al uit voor de vrouwen van Sliedrecht Sport, maar koos daarna voor een buitenlands avontuur.

Naast het zaalvolleybal is de 31-jarige Gravesteijn ook actief in het beachvolleybal. Samen met Mexime van Driel kwam zij afgelopen seizoen uit in de Eredivisie Beachvolleybal.