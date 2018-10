Deel dit artikel:













Motorclublid vast voor liquidatie Belg in Spijkenisse De Lisstraat in Spijkenisse - Foto: Politie

Een Haags motorclublid is aangehouden voor de dood van Stefaan Bogaerts. De Belgische zakenman werd in september vorig jaar doodgeschoten in een auto in Spijkenisse.

De man werd op de Lisstraat onder vuur genomen toen hij daar zijn auto parkeerde. De daders gingen ervandoor in een zwarte BMW M5 Touring. De auto is later brandend aangetroffen in Barendrecht. De politie vond er ook uitgebrande kleding, die mogelijk van de daders was. Daarvan zijn dna-sporen veiliggesteld. De verdachte (47) is dinsdagmiddag opgepakt in het huis van bewaring. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachte is lid van de motorbende Caloh Wagoh. Leden van deze motorbende worden ook verdacht van de beschieting met een anti-tankwagen van de Panorama-redactie in Amsterdam.