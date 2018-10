Stoplichten bij pollers Visstraat Dordrecht lijken te werken

De invoering van stoplichten bij de pollers aan de Visstraat in Dordrecht werkt. Dat meldt de gemeente. Het systeem werd begin september ingeschakeld.

De gemeente zegt dat er maar één incident is geweest in de afgelopen drie weken. Ook de winkeliers in de binnenstad zijn tevreden. Bedrijfsleidster Belinda van feestwinkel ‘Party Colors’ bevestigt dat er maar één aanrijding met een poller geweest is, afgelopen zondag. Ondanks dat de bewegende paaltjes volgens Belinda “geen mooi straatbeeld” zijn, vindt zij dit de ideale oplossing.



Er waren jarenlang problemen met de pollers. Iedere dag botste tenminste één auto tegen zo’n paal op, volgens Belinda. Het systeem was heel onduidelijk en onoverzichtelijk. Zo bleef de poller maar heel kort omlaag staan. Bovendien had niet iedereen het systeem gelijk door.

Vroeger moesten automobilisten voor de pollers gaan staan en afwachten wanneer ze door konden rijden. Nu krijgen ze rood of groen. Meer smaken zijn er niet.



Er zijn plannen voor een nóg uitgebreider pollersysteem. Al eerder gaf de Dordtse coalitie aan dat zij graag een camerasysteem zou willen installeren. Die camera’s zouden dan registreren wie wel door mag rijden en wie niet.

Wethouder Rik van der Linden steunt dit nieuwe systeem voor de pollers, laat zijn woordvoerder desgevraagd weten. De wethouder wil graag het camerasysteem in combinatie met kentekenregistratie invoeren. Dat heeft al goed uitgepakt in andere gemeenten. Van der Linden hoopt dat het systeem in 2019 kan worden ingevoerd, aldus de woordvoerder. “De binnenstad autoluw houden is het doel”.