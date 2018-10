Man vast voor lastigvallen jonge meisjes in Capelle aan den IJssel

Een 48-jarige Rotterdammer wordt verdacht van het lastigvallen van jonge meisjes in het Schollebos in Capelle aan den IJssel. De man is maandag opgepakt, zo is bekendgemaakt.

De man werd opgepakt nadat bij de politie een melding was binnengekomen over een jong meisje dat zou zijn belaagd in de Dansenbuurt.

Even later, rond 19.30 uur, werd melding gedaan van een schennispleger in het Schollebos. Korte tijd later kon de Rotterdammer worden aangehouden.

Volgens de politie zijn in de afgelopen weken zeker drie keer eerder jonge meisjes lastiggevallen, in Rotterdam-Oosterflank en in Capelle. Vermoed wordt dat de man hier mogelijk ook bij betrokken was.