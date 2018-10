Plastic Whale Rotterdam krijgt tweede sloep voor afvalvissen

De organisatie Plastic Whale, die het probleem van plastic zwerfvuil in Rotterdam op ludieke wijze aanpakt, kan nu twee keer zoveel mensen bereiken. Dinsdagmorgen is in de Rijnhaven een tweede sloep gedoopt, waarmee mensen plastic kunnen vissen.

De sloep heet de Gouden Plastic Whale. Net als de vuilniswagens in Rotterdam is de sloep goudgekleurd. "Om mensen ervan bewust te maken dat het afval dat ze weggooien goud waard is", zegt Karin Hille van Plastic Whale. Het sluit aan bij de Rotterdamse campagne 'Van Zooi naar mooi': "We kunnen van dat afval nog heel veel mooie dingen maken", zegt Hille.

En dat er wat moois van te maken is, bewijst de sloep waarmee gevaren wordt. Het is een designsloep gemaakt van plastic flesjes die zijn opgevist uit het water en die zijn ingezameld tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. In de plastic vloer zijn de doppen gegoten van de flesjes.

Particulieren kunnen in groepen tegen betaling een aantal uren meevaren in de Plastic Whale en zelf plastic uit het water vissen. Ze krijgen dan meteen uitleg waarom het zo belangrijk is om te voorkomen dat het plastic naar zee afdrijft en daar als microplastics wordt opgegeten door vissen, zoogdieren en vogels.

De sloep is gedoopt door kinderen van basisschool de Globetrotter in Rotterdam. Gewapend met een hengel met een zeef lopen Meryem en Sevval naar de sloep die ligt aangemeerd bij het drijvend paviljoen in de Rijnhaven. Aan een touw hangt een fles die gemaakt is van suikerglas. Volledig afbreekbaar. "Bovendien willen we niet dat de fles de romp beschadigt", zegt Karin Hille.

Als de fles tegen de sloep is gegooid is er kinderchampagne en mogen de kinderen in het nieuwe electrisch gedreven vaartuig op zoek naar zwerfafval. "Ik heb gehoord dat er 30 miljoen duizend kilo in de plastic soep zit en dat is heel slecht voor de natuur", zegt leerling Imran.

"We hebben vandaag geleerd dat plastic op straat wordt gegooid en dan in het water en in de oceaan belandt", zegt medescholier Meryem. "De dieren gaan dan dood omdat ze dat plastic eten of ze komen vast te zitten in visnetten. Dat is niet zo heel erg leuk voor de dieren", zegt Meryem.

Imran roept iedereen op om mee te helpen de plastic soep te voorkomen door het afval dat op straat ligt op te ruimen.

Het is een goed idee om kinderen mee te nemen in de Plastic Whale, vindt Karin Hille. "Als we ze op school al vertellen hoe ze zelf hun steentje kunnen bijdragen. Hoe mooi is het dan dat die kinderen ook met ons plastic gaan vissen. Als je het ook echt doet, geloof je het ook echt en zie je wat ons probleem is."