Ayoub strijdbaar over zijn rol bij Feyenoord ondanks reserverol

Yassin Ayoub moet voorlopig genoegen nemen met een plek op de reservebank van Feyenoord. Hij kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht, waar de middenvelder de laatste jaren basisspeler was. "Ik mag niet liegen, het is moeilijk. Dat is logisch", zegt Ayoub tegen RTV Rijnmond.

Ayoub is ook strijdbaar: "Als je net buiten de boot valt, dan is dat pijnlijk en moeilijk. Maar het is een teken van zwakte om je hierbij neer te leggen. Dat wil ik niet. Ik wil in de momenten, die ik van de trainer krijg, laten zien dat ik er wel in hoor."

De middenvelder wil graag het ongelijk van hoofdcoach Giovanni van Bronckhorst bewijzen. Ayoub geeft toe dat hij een kleine valse start aan het seizoen begon, omdat hij geblesseerd raakte in de voorbereiding. Afgelopen zondag miste hij het uitduel tegen Willem II vanwege griep.

"Het is moeilijk, omdat ik ook 'die geluiden' hoor. Voor mijn gevoel ben ik goed ingevallen in de momenten die ik heb gekregen", aldus Ayoub, die 'geduld' het sleutelwoord noemt voor zijn situatie bij Feyenoord. "Niet alleen in voetbal, maar ook in het leven."

Kijk hierboven naar een gedeelte van een veel langer interview van verslaggever Sinclair Bischop met Yassin Ayoub. Verder gaat Ayoub in over de moeizame vorm van Feyenoord. Volgende week is in FC Rijnmond een portret over de middenvelder te zien.