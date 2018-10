Freestyle windsurftoppers strijden om Europees Kampioenschap

Deze week zijn de grote namen in het freestyle windsurfen te vinden bij het surf- en zeilcentrum in Ouddorp aan de Brouwersdam. Hier wordt het Dam-X event georganiseerd, met als hoogtepunt de finale van het Europees Kampioenschap freestyle windsurfen.

Bij freestyle windsurfen gaat het om de beste trucs en sprongen op het water. Het is een spectaculaire vorm van windsurfen die flink in opkomst is.

“Het gewone windsurfen heeft meer bekendheid, ook dankzij Olympische kampioen Dorian van Rijsselberghe”, legt organisator en surfer Rick Jendrusch uit. “Maar bij de freestyle kun je meer je eigen stijl laten zien en dat spreekt vooral veel jeugd aan. Het heeft een wow-factor en dat is ook spectaculair voor het publiek.”

Watersport

Naast het Europees Kampioenschap zijn er allerlei clinics, foodtrucks en is er livemuziek. “We willen zoveel mogelijk publiek trekken, zodat we mensen kennis kunnen laten maken met de watersport”, aldus Jendrusch.

Genoeg wind?

Qua zon en temperatuur heeft de organisatie deze week niet te klagen. De vraag is wel of er voldoende wind zal staan. “Vandaag staat er nog echt te weinig wind, maar ze geven wel op dat het harder gaat waaien. En dan is het met 19-20 graden en een zonnetje natuurlijk helemaal perfect.”