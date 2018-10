Aanpassingen Ketheltunnel voor brandveiligheid kost miljoenen euro's

De ingrepen om de Ketheltunnel in de A4 tussen Rotterdam en Den Haag brandveilig te maken bij extreme hitte, gaat miljoenen euro's kosten. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur dinsdag aan de Tweede Kamer. In totaal worden vijf tunnels aangepakt voor zeker 200 miljoen euro.

Hoeveel de renovatie van de Ketheltunnel precies gaat kosten, heeft de minister niet voorgerekend. De relatief nieuwe tunnel moet worden gerenoveerd, omdat het beton bij een grote brand niet hittebestendig zou zijn. Hittewerende bekleding op de wanden moet dat op gaan lossen.

Vijf tunnels die na 2008 zijn opgeleverd kampen met het probleem. Naast de Ketheltunnel, zijn dat de Salland-Twentetunnel (N35), de Tweede Coentunnel (A10), de Koning Willem Alexandertunnel (A2) en de in aanbouw zijnde Gaasperdammertunnel. De kosten voor de laatste tunnel zijn 100 miljoen, aldus Van Nieuwenhuizen.

Toen de tunnels werden gebouwd gebeurde dat in alle gevallen volgens de toen gestelde richtlijnen van Rijkswaterstaat. Later is duidelijk geworden dat de in de richtlijnen genoemde betonsoorten niet voldoen aan de eisen voor brandwerendheid. "Dat is de bouwers en leveranciers niet aan te rekenen", schrijft de minister.

Van Nieuwenhuizen laat ook onderzoek doen naar de brandwerendheid van tunnels die zijn gebouwd tussen 2000 en 2008. Sinds de dodelijke brand in de Mont Blanctunnel tussen Frankrijk en Italië in 1999 gelden strengere regels voor brandveiligheid.