Man in hals gestoken bij beroving in Capelle aan den IJssel Ambulance in de Doormanstraat. Foto: MediaTV

Bij een steekpartij in Capelle aan den IJssel is dinsdagavond een 27-jarige man gewond geraakt. De dader is spoorloos. De steekpartij was rond 19.30 uur in de Doormanstraat. Het slachtoffer werd mogelijk belaagd door een berover en vervolgens in zijn hals gestoken.

Volgens een woordvoerder van de politie was de man aanspreekbaar en waren zijn verwondingen niet levensbedreigend. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. De dader is gevlucht.