Visser naar het WK turnen: 'Kijken wat er op me afkomt' Naomi Visser

Naomi Visser heeft een plekje gekregen in de Nederlandse selectie voor het WK turnen in Doha. De zestienjarige Papendrechtse stuntte in augustus nog met een bronzen medaille op het EK in het Schotse Glasgow bij het onderdeel sprong. Nu wil zij vooral gaan genieten tijdens het mondiale eindtoernooi in Qatar.

"Ik ben er heel erg blij mee", reageert Visser, die een goed gevoel over haar selectie had. "De kwalificaties waren goed gegaan. Ik had wel een beetje hoop, maar toch moet je het nog zeker weten." Ze gaat onbevangen het WK in. "Ik ga kijken wat er allemaal op me afkomt", zegt Visser over haar eerste wereldkampioenschap. "Het doel is om bij de beste 24 te zitten met het team, zodat we ons plaatsen voor het WK van volgend jaar in Stuttgart." Nederland Naast Visser zijn Vera van Pol, Kirsten Polderman, Sanna Veerman, Tisha Volleman en Sanne Wevers opgenomen in de selectie. Vijf van deze zes turnsters komen uiteindelijk in actie tijdens de wereldtitelstrijd. Welke vijf turnsters dat zijn, maakt bondscoach Gerben Wiersma na de podiumtraining op 23 oktober bekend. Eerder maakte bondscoach Bram van Bokhoven de selectie van de heren al bekend. Hierin zijn Bart Deurloo en Frank Rijken van O&O uit Zwijndrecht opgenomen.