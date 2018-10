Ziekenhuis Dirksland weigert arts terug te nemen

Een arts, die werkte op de afdeling intensive care, is niet langer welkom in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Via de rechter probeerde de specialist dinsdag zijn plek terug te krijgen. Maar zelfs als die zaak wordt gewonnen, is de kans klein dat hij zijn functie terugkrijgt.

Het scenario leek zo mooi. In juli 2017 zat het ziekenhuis te springen om versterking van de afdeling intensive care. ''Ik was heel blij met zijn komst'', vertelde Paul van der Velden, lid van de raad van bestuur van het Van Weel Bethesda, tijdens de rechtszaak. ''De foto's van zijn eerste stappen in ons ziekenhuis heb ik lang op mijn telefoon bewaard.''

Dinsdag stond de arts ter discussie, niet vanwege zijn deskundigheid, maar vooral vanwege zijn gedrag. Iets wat eerder speelde in het Maasstad Ziekenhuis.

Daar ontbrandde eind 2016 een machtsstrijd op de afdeling intensive care. De specialisten konden niet met elkaar door één deur. Uiteindelijk verdwenen twee collega's 'in goed overleg' uit het Maasstad. De specialist, die de rechtszaak had aangespannen, en een vrouwelijke collega zouden wellicht in een nieuwe omgeving weer opbloeien. Daarom waren ze welkom in Dirksland.

De problemen met de nieuwe mannelijke specialist, zo werd tijdens het kort geding geschetst, begonnen al in het najaar van 2017. De arts wilde toetreden tot het medisch specialistisch bedrijf. Daarvoor moest hij wel goodwill betalen. Dat kon de specialist niet.

Volgens het ziekenhuis volgde daarna teleurstelling op teleurstelling. Eén van de dieptepunten was het overleg met de intensivisten van het Maasstad Ziekenhuis. De arts zou tegen het hoofd van die afdeling zijn uitgevallen.

Ook op andere momenten zou de specialist, inmiddels hoofd van de medische staf in Dirksland, fel hebben gereageerd. Bijvoorbeeld in de zaak van de anesthesiste. Die was tijdelijk niet officieel geregistreerd. De arts zou zich negatief hebben uitgelaten over het handelen van de raad van bestuur in deze kwestie.

Zijn uitvallen maakten de specialist niet populair. Een arts wilde met hem geen dienst meer draaien, een ander was op zijn hoede voor weer een bui, betoogde hij. De leiding van het ziekenhuis vreesde vanwege de signalen voor de patiëntveiligheid.

De specialist zag het zelf anders. Hij is bevlogen, betrokken. Patiëntveiligheid staat bij hem hoog in het vaandel. En de vertrouwenspersoon van het ziekenhuis had zich nog nooit gemeld. "Waren er dan wel klachten?", vroeg de arts zich hardop af. Hij had immers ook e-mails van collega's die zijn gedwongen vertrek betreurden.

Rechter De Bruin deed nog een uiterste poging om de breuk te lijmen. Maar na een korte pauze was al duidelijk dat de liefde bij het ziekenhuis voorbij was. Mediation was uitgesloten, verduidelijkte de advocate.

Het ziekenhuis is vooral bang dat de samenwerking met de afdeling intensive care van het Maasstad op het spel wordt gezet. Die specialisten doen een deel van het werk in Dirksland. Vallen zij weg, omdat de specialist moet worden teruggenomen, dan kan de afdeling worden gesloten. ''Dat is ook het einde van het ziekenhuis'', vertelde bestuurder Van der Velden.

De specialist zag in dit alles geen toeval meer. Hij vermoedt dat zijn verleden in het Maasstad alsnog tegen hem wordt gebruikt.

De rechter doet over uiterlijk drie weken uitspraak.