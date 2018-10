Deel dit artikel:













Britse brigade in een flits via Hoek van Holland door Nederland Een Foxhound Light Protected Patrol Vehicle. Foto: British Army

Zo'n 500 Britse militaire voertuigen en 1.000 militairen trekken deze week via ons land naar het hoge Noorden. Ze nemen in Noorwegen deel aan de NAVO-oefening Trident Juncture 2018. De voertuigen 'landen' in Hoek van Holland en trekken dan richting de Duitse grens.

Trident Juncture 2018 is de eerste grote NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Er doen 40.000 militairen aan mee uit 30 landen. Nederland levert 2.200 militairen. Doel van de oefening is om de inzet van de snelle reactiemacht van de NAVO te testen. De Britten doen dit door de 2.500 kilometer naar het midden van Noorwegen zo snel mogelijk af te leggen met een flexibele eenheid, de 4e Infanterie Brigade of 'Black Rats'. De Britse militairen brengen een flitsbezoek aan ons land. Vanuit Hoek van Holland trekt de brigade over de Nederlandse snelwegen richting Stroe bij Apeldoorn. Daar tanken ze bij om vervolgens rond 14.00 uur 's middags de grens met Duitsland over te trekken. Woensdag komt het grootste konvooi voorbij. Dat zal bestaan uit 71 voertuigen waaronder zogeheten Foxhound, Husky, Landrovers en MAN-trucks.