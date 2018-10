VoetbalRijnmond Cup: Zwaluwen geeft een pak slaag

Zwaluwen heeft dinsdagavond in de eerste ronde van de VoetbalRijnmond Cup flink uitgehaald tegen NOC*Kralingen. De zaterdaghoofdklasser stuurde de zondagderdeklasser met een 13-0 nederlaag terug naar Rotterdam. Het Vlaardingse team was de enige ploeg die deze avond de dubbele cijfers haalde.

Excelsior Maassluis, uitkomend in de tweede divisie, won aan de Lavendelstraat met 3-0 van de amateurs van Sparta. Haastrecht (derde klasse zondag) was met 2-1 te sterk voor Perkouw uit Berkenwoude, dat actief is in de derde klasse zaterdag. De zondagploeg van XerxesDZB (tweede klasse) zegevierde op eigen veld met 2-1 van HOV/DJSCR, een Rotterdamse derdeklasser in het zondagvoetbal.

VVOR uit de derde klasse zaterdag bekerde een ronde verder na een 4-2 zege op bezoek bij zaterdagvierdeklasser HermesDVS in Schiedam. Diezelfde cijfers waren te noteren bij de strijd tussen de vierdeklassers van het zaterdagvoetbal van Rotterdam United en Moerkapelle (2-4).

Excelsior '20-Nieuwerkerk was het enige duel dat niet in reguliere speeltijd beslist kon worden (3-3). De Schiedammers uit de tweede klasse zondag klopten de zaterdagvierdeklasser na het nemen van strafschoppen.